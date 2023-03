Capitale italiana della cultura Polcri: "Svolta per la candidatura"

di Claudio Roselli

La candidatura della Valtiberina a "capitale italiana della cultura", andrà avanti, con obiettivo il 2026. Lo garantisce colui che dal settembre scorso ha lanciato la proposta, ovvero Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari e dallo scorso dicembre presidente della Provincia di Arezzo. "Non appena uscirà il bando del Ministero, penso nuovamente nel mese di maggio, dovremo inoltrare la manifestazione di interesse, poi ci metteremo subito al lavoro per l’elaborazione del progetto – ha detto Polcri – andando alla composizione di un comitato tecnico-politico che dovrà occuparsi della sua redazione. E ci verrà indicata anche la data entro la quale il progetto dovrà essere consegnato. Possiamo decidere se accreditarci quest’anno e quindi andare a concorrere per il riconoscimento che verrà assegnato nel 2026; personalmente, vorrei farlo subito, anche se non è semplice: la Valtiberina è sempre stata il comprensorio "cenerentola" dell’Aretino, ma ora può invece esprimere numeri e qualità. Sono fiducioso". L’idea di Polcri era stata subito condivisa da tutti i sindaci dei Comuni dell’Unione, nella consapevolezza che – essendovi molte altre città e realtà concorrenti, anche più grandi – a fare la differenza sarà la qualità del progetto messo sul tavolo. Intanto, la vallata è d’accordo e quindi deve crederci fino in fondo, individuando le tipologie di intervento funzionali all’ottenimento di questo riconoscimento e quindi impostare su di esse un progetto capace di coinvolgere anche le associazioni e soprattutto la collettività.

L’archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano e l’università dell’autobiografia di Anghiari potrebbero fornire input decisivi: "Il tema della memoria – ha specificato Polcri – sarà quello chiave, su cui la Valtiberina imposterà il progetto di capitale italiana della cultura. Memoria e borghi: tutto poggia su questo binomio, non dimenticando poi arte, personaggi illustri originari del luogo, ma anche la bellezza del paesaggio. Investire sui luoghi d’arte e sui piccoli borghi e le aree interne può permetterci di affrontare la sfida con le grandi città". Importante anche il ruolo rivestito dalla Fondazione ArezzoInTour, alla quale è stato affidato il compito di promuovere le bellezze locali.