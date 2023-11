Capitale dell’agriturismo. La carica dei 700: così il settore diventa da tutto esaurito

Autunno di grandi eventi ad Arezzo Fiere. Da Agri e Tour in programma in concomitanza con Passioni in Fiera a la Fiera del disco e del fumetto, passando per il Forum Risk Management in sanità in arrivo dal 21 al 24 novembre. Poi la 3ª edizione del Summit del gioiello italiano: in questo caso l’appuntamento è per venerdì 1 dicembre all’Auditorium di Arezzo Fiere quando tornerà a riunirsi l’industry dell’oreficeria e della gioielleria per un confronto sulle strategie per il futuro del Made in Italy di settore.

Ma andiamo con ordine, oggi l’Ente Fieristico, ospita ancora il salone nazionale "Agrietour", la prima e unica manifestazione nazionale dedicata all’agriturismo di cui Arezzo è sede dalla prima edizione. E non è un caso visto che in provincia di Arezzo sono 704 gli agriturismi attivi dei quali 652 autorizzati all’alloggio. Il tutto per quasi 11mila posti letto di cui più di 9mila in appartamenti (4.568 camere) e circa 1.500 in struttura (per 668 camere). Negli agri-campeggio di Arezzo ci sono 116 piazzole. Delle strutture, 509 offrono soltanto pernottamento. Il 46,5% degli agriturismi della provincia di Arezzo sono condotti da donne imprenditrici. Agrietour il Salone Nazionale dell’Agriturismo e dell’Agricoltura multifunzionale si tiene da 21 anni ad Arezzo Fiere, sede e patron della storica fiera che andrà avanti fino a stasera.

Nella tre giorni aretina, la Regione Toscana è presente con uno stand, insieme a Toscana Promozione Turistica, con il progetto Vetrina Toscana che promuove il turismo enogastronomico. Sono 900 le aziende iscritte all’evento, 125 i sellers e 2500 gli incontri programmati b2b. Intorno alla fiera c’è grande vitalità lo dimostrano i dati del settore che vede 84 aziende iscritte ai master formativi, 77 espositori presenti negli stand con i loro prodotti e 90 sessioni formative. Arezzo come il resto di Toscana è infatti regina del turismo rurale. Nella regione sono 5.600 gli agriturismi che garantiscono complessivamente un quarto dell’offerta nazionale. Un settore capace, nel 2022, di sfiorare le 5 milioni di presenze. Mai così tante.