Capannone confiscato alla mafia Diventa deposito di mezzi comunali

di Marco Corsi

Quattrocentocinquanta mila euro di investimenti, soldi finanziati interamente dalla Regione, e sei mesi di lavori per la nascita di uno spazio polivalente ricavato all’interno di un capannone confiscato alla criminalità organizzata. Ha preso il via l’intervento al capannone di via Poggilupi a Terranuova, a due passi dal casello autostradale e ieri mattina il sindaco Chienni ha fatto un sopralluogo, accompagnato dal referente di Libera Valdarno Pierluigi Ermini. La struttura sarà adibita a rimessa dei mezzi comunali e della Protezione Civile, ma servirà anche per il deposito di strumentazione comunale e per accogliere l’archivio degli uffici tecnici del Comune. "Ancora una volta rivolgo un sincero ringraziamento alla Regione Toscana per aver interamente finanziato il recupero dell’edificio e all’associazione Libera per esserci stata sempre accanto in modo puntuale e stimolante. Con questi importanti interventi – oltre al capannone c’è anche la villetta confiscata alle Ville - riconsegniamo alla comunità due beni sottratti alla criminalità organizzata che saranno utilizzati a beneficio della collettività. Peraltro, l’intervento ci consente anche di riqualificare un immobile che versava in uno stato di abbandono, ripristinando così il decoro dell’intera area in cui insiste".

Il fabbricato fa parte di un agglomerato di capannoni edificati negli anni ‘60, ed è costituito in parte da cemento armato e in parte da struttura portante in acciaio. Il progetto di manutenzione straordinaria consentirà di fruire appieno degli spazi, configurandolo in quattro zone principali. Ci saranno un’autorimessa di 295 mq, due locali per l’archiviazione di pratiche rispettivamente di 170 mq e di 54 mq; un locale per il deposito e lo stoccaggio di attrezzature di 30 mq e alcuni servizi di completamento.

Gli interventi prevedono anche la sistemazione dell’esterno, in modo da renderlo fruibile ai mezzi e agli operatori che dovranno accedere all’area; sarà inoltre data una diversa configurazione ad alcune aperture dell’edificio, in modo che tutte le sue parti al piano terra siano accessibili in modo indipendente dall’esterno. L’investimento è interamente finanziato con risorse della Regione Toscana, rese disponibili a seguito alla partecipazione del Comune di Terranuova Bracciolini alla manifestazione di interesse relativa ai "Contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata". I lavori si concluderanno in circa sei mesi.