Caos treni per i lavori nella galleria Fermate cancellate e servizio bus

di Marco Corsi

Lo scorso anno, nello stesso periodo, i cantieri furono attivati nel tratto fiorentino, questo mese di agosto toccherà a quello aretino. Partiranno il 12 agosto prossimo i lavori di manutenzione alla galleria Migliarina tra le località di Laterina e Bucine, sulla linea convenzionale ferroviaria Firenze-Arezzo.

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, effettuerà interventi per il rinnovo del sistema di deflusso delle acque e per la completa sostituzione di massicciata, binari e traversine. Ciò comporterà inevitabili disagi per i viaggiatori e non è un caso che l’intervento sia stato predisposto in un periodo come questo, nel quale le scuole e molte aziende sono chiuse e tanti sono in vacanza.

Ma non tutti vanno in ferie ad agosto, quindi ripercussioni ci saranno di sicuro, anche perché per consentire le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra il 2° bivio Valdarno Sud e il 2° bivio Arezzo Nord da sabato 12 agosto a domenica 3 settembre 2023. I treni Regionali Veloci tra Firenze e Foligno-Roma non effettueranno le fermate di Bucine, Laterina e Ponticino mentre i Regionali in servizio tra Firenze e Arezzo saranno limitati o avranno origine da Montevarchi o San Giovanni. Il servizio tra Montevarchi e Arezzo sarà effettuato con bus. I lavori di manutenzione, come ha spiegato Rfi, garantiranno un innalzamento degli standard di sicurezza e miglioreranno l’affidabilità dell’infrastruttura ferroviaria.

Allo stesso tempo saranno rinnovati anche i binari nelle due principali stazioni della vallata, San Giovanni e Montevarchi. Saranno circa 60 le maestranze di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno con numerosi mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili.

L’investimento è di circa 4 milioni di euro. I nuovi orari potranno essere consultati nei sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria, in modo da poter pianificare i viaggi in anticipo in maniera più coerente alle proprie esigenze. Nell’estate del 2022 ci furono interventi lungo la linea ferroviaria, ma nel tratto fiorentino, che comportarono conseguenze anche per i pendolari del Valdarno. In quel caso i lavori riguardarono la galleria Pellegrino tra Firenze Statuto e Firenze Campo di Marte.

Come previsto nei prossimi giorni per la galleria Migliarina, fu realizzato un nuovo sistema di deflusso delle acque con la sostituzione totale della massicciata, dei binari e delle traverse.