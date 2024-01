Caos treni. La consigliera regionale Tozzi chiede il coinvolgimento dei pendolari

Arezzo, 31 gennaio 2024 – Guasti e ritardi si ripetono ormai ogni giorno sulla linea Firenze - Arezzo - Chiusi e la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Elisa Tozzi interroga la Regione chiedendo che si attivi per coinvolgere i pendolari nel tavolo programmato con Rfi. "Migliaia di pendolari del Valdarno ogni mattina non sanno quando arriveranno a Firenze e quando faranno ritorno a casa”, spiega Tozzi che vuol sapere dall'ente toscano come intenda risolvere i disservizi sulla tratta e al tempo stesso richiede di reintrodurre gli incontri semestrali tra assessorato e comitato dei pendolari. "Il coinvolgimento dei pendolari agli incontri istituzionali - afferma - serve a ribadire le richieste e proporre soluzioni per migliorare la puntualità dei treni nel Valdarno. Delle 14 linee regionali, quella Firenze-Arezzo-Chiusi, nel mese di dicembre 2023, ha registrato il secondo peggior indice di affidabilità, con il 96,55%, percentuale che ha dato diritto ad un indennizzo per gli abbonati per il secondo mese consecutivo”.

Anche ieri si sono verificati grossi disagi per i pendolari valdarnesi, proprio nella fascia oraria di punta, fino alle 8 circa, una serie di ritardi e cancellazioni ai treni più utilizzati. Tutto dovuto all'ennesimo guasto alla linea ferroviaria, questa volta nei pressi di Montevarchi. Ben 16 treni hanno subito rallentamenti e ritardi. La puntualità non può essere un’eccezione, una casualità, - conclude Tozzi - ma una regola. C’è un contratto di servizio che Rfi deve rispettare”.