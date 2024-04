"Canzoni contro la guerra" Fruchi e De Sanctis a San Giovanni

Torna "Parole in circolo", giunto alla seconda edizione, il ciclo di appuntamenti domenicali in stile teatro-canzoni organizzati dall’associazione culturale Paro Paro in collaborazione con Diesis Teatrango e il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Gli eventi, che spaziano fra musica e teatro con quest’anno anche un focus sulla poesia, si svolgeranno nella sala La Nonziata in via Giovanni da San Giovanni, la suggestiva chiesa restaurata da Fabrizio Fabbrini. Primo spettacolo è in programma stasera alle 21 con "Canzoni contro la guerra" di e con Massi Fruchi e il maestro Johnatan De Sanctis. La domenica successiva, 21 aprile, si terrà lo spettacolo "Sulla soglia" di e con Filippo Mugnani, Piero Cherici e Andrea Roselletti. Infine, ultimo appuntamento, il 5 maggio, sempre alle 21, con "Dipingendo i miei chiari di luna" da un’idea di Marco Zangheri con poesie di Valentina Compagnini e regia di Henrj Bartolini. Gli artisti racconteranno, con toni e impostazioni diverse in base alla serata, esperienze di vita proprie ed altrui, per veicolare temi fondamentali quali su tutti l’amore e la pace. "Una nuova rassegna di iniziative - dichiara il sindaco Valentina Vadi – che si svolgerà nella splendida sala La Nonziata, organizzata dalla Paro Paro, un’associazione di giovani talenti che abbiamo supportato e sostenuto negli ultimi anni e che ci ha abituato a varie tipologie di spettacoli ed eventi sempre di alto livello. Spazio al divertimento e all’intrattenimento leggero ma anche, come in questo caso, a tre appuntamenti di riflessione legati al teatro e alla poesia su temi importanti come quello della pace e della solidarietà. Ringrazio anche l’associazione Diesis Teatrango che ha collaborato e invito tutti i sangiovannesi a partecipare". "Un onore per la Paro Paro vedere confermati degli appuntamenti culturali di questo spessore, fortemente voluti ed organizzati, per il secondo anno consecutivo nella bellissima location de La Nonziata, per sensibilizzare su temi importanti".