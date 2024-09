"Cantine aperte in vendemmia" a Frassineto

Domani un nuovo e imperdibile appuntamento aspetta tutti i "wine lovers" alla Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, a Frassineto. Dalle ore 16 alle ore 19 torna "Cantine aperte in vendemmia", un evento in collaborazione con Movimento Turismo del Vino Toscana atteso da tutti gli eno-appassionati, grazie al quale la Tenuta di Frassineto aprirà le sue porte per un viaggio alla scoperta dei sapori e dei profumi di uno degli angoli più poetici della Valdichiana aretina. Per l’occasione è prevista una visita immersiva guidata ai vigneti, per ammirare le sfumature che iniziano a tingere le foglie in settembre e scoprire i segreti delle uve selezionate. Ci sarà poi modo di esplorare la cantina tecnologica e la cantina storica, entrambe testimoni della storia della tenuta e della sua evoluzione nel tempo. Nella cantina più antica, oggi suggestiva barricaia, i visitatori conosceranno da vicino il "metodo champenoise", dal quale nasce l’apprezzato spumante. L’esperienza si concluderà con un pittoresco picnic, degustando tre etichette d’eccellenza accompagnate da un assortimento di prodotti tipici del territorio. Nel corso dell’iniziativa ci sarà anche l’apertura del wineshop.