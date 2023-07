Cantieri in corso, divieti di sosta e restringimenti di carreggiata ad Arezzo

Estate tempo di cantieri e traffico che cambia. Partono i lavori di manutenzione ordinaria in alcuni tratti di strade da domani: chiudono al traffico fino a mercoledì via Po e via Ugo Pasqui e da mercoledì 19 a venerdì 21 luglio via X Dicembre 1948. Il divieto di sosta con rimozione interesserà negli stessi giorni entrambi i lati di via Po. Attenzione anche al senso unico provvisorio in via Cecchi e al restringimento di carreggiata sempre lungo quest’ultima e in via Pasqui. L’implementazione del sistema di videosorveglianza comporterà da domani a martedì il restringimento della carreggiata in via Cittadini. Nuove infrastrutture per la fibra ottica: da domani a mercoledì 19 divieto di sosta c in via Filippo Lippi, in via Leone Leoni, in via San Lorentino, in via Giuseppe Garibaldi. Da domani a venerdì 21 luglio i pedoni non potranno utilizzare il marciapiede in via Garibaldi. Nuovo allacciamento idrico in via Carducci: da domani a giovedì 27 luglio restringimento di carreggiata e divieto di sosta. I lavori di collegamento degli scarichi al depuratore comporteranno da domani al 26 giugno 2024 il divieto di sosta a Rigutino Nocetella. Lavori di ripristino di porzioni del manto stradale da mercoledì a giovedì e senso unico lungo la strada di Sant’Anastasio. Scavi per il nuovo allacciamento idrico e fognario in via Polidori.