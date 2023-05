Cantieri e chiusure al via da domani Le strade interessate

Lavori stradali da domani: fino a venerdì 30 giugno, chiusura al transito dello svincolo in direzione Casentino per chi proviene da viale Salvemini con divieto di svolta in sinistra e percorso alternativo. Fino a mercoledì 24 maggio divieto di sosta in via Firenze. Fino a venerdì 26 maggio divieto di utilizzo dei marciapiedi di via Chiarini. Fino a giovedì 1 giugno senso unico alternato in località Vignale. Fino a mercoledì 14 giugno è vietato in via Petrarca l’utilizzo del tratto di marciapiede che va dal civico 10 per 20 metri in orario 8,30 – 17,30.