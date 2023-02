Cantiere ultima spiaggia Avanti con via Fiorentina

di Alberto Pierini

Via Fiorentina s’ha da fare. Il maxi-cantiere da oltre sei milioni di euro, l’opera il cui progetto è stato scritto e integrato più volte, l’intervento più ambizioso tra quelli in costruzione da qui ai prossimi anni, ha superato un altro scoglio. E non da poco: perché gira gira il clima dalle parti del Comune per il mancato avanzamento dell’opera era pesantuccio.

Ieri mattina, di primissima mattina, c’è stato il confronto: non un faccia a faccia con i responsabili del cantiere ma una verifica interna, presieduta dal sindaco Alessandro Ghinelli. E da questo vertice è uscita una fumata bianca. Si va avanti: almeno per ora.

"E’ chiaro – conferma lo stesso sindaco – che lo faremo con gli occhi aperti: è un progetto che abbiamo a cuore e che ha subito nel tempo una serie di ritardi. Verificheremo passo passo che l’operazione vada avanti e che i lavori procedano con il ritmo previsto dal cronoprogramma".

Una nuova apertura di credito. Da una parte tenendo conto delle difficoltà oggettive incontrate dalla ditta: ad esempio con il maltempo, nella fase autunnale del cantiere. Dall’altra anche in considerazione delle conseguenze di uno strappo, che in questo campo si concretizza con la rescissione del contratto. Conseguenze sull’azienda, sul Comune chiamato a rimettere in piedi la gara di appalto ripartendo dal via come al Monopoli e per la città.

Il quadro delle prossime mosse sembra almeno a ieri definito. Dovrà essere completata prima possibile l’operazione dei sottoservizi, in pratica siamo nella fase della deviazione delle condotte fognarie bianca e nera, particolarmente delicata. Anche perché in questo campo la stessa ditta deve procedere in subappalto, affidandosi a professionisti di questo settore.

Ma una volta sbloccato l’intervento lontano dalla luce del sole, toccherà finalmente a quelli sulle strade. Che sono poi il "proprio" dell’azienda che ha vinto l’appalto oltre ad essere anche l’unica ad aver risposto al bando.

A questo punto le prossime settimane saranno quelle decisive: un’accelerazione ai lavori suonerà come il definitivo sblocco, in caso contrario la questione verrebbe subito riaperta.

In via Fiorentina è previsto uno snodo articolato sulla tangenziale. Il primo passo sarà quello della realizzazione di una maxi-rotatoria, il cui raggio rispetto all’incrocio attuale sarà spostato di qualche metro verso l’ex campo scuola. Il secondo prevede un ribassamento della tangenziale: le auto che la percorrono scorreranno sotto la rotatoria, separando il traffico veloce da quello di ingresso in città. E’ rimasto l’ultimo innesto sulla tangenziale appeso ad un incrocio tradizionale e presidiato dai semafori. Dovrebbe ridurre i tempi di percorrenza: anche se di sicuro per ora non ha di certo ridotto i tempi di cantiere.