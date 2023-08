Cantiere sottopasso Baldaccio: modifiche al traffico

Arezzo, 28 agosto 2023 – Per l'esecuzione dei lavori di collegamento della fognatura principale con il sistema di raccolta e smaltimento delle acque del nuovo sottopasso Baldaccio, dalle ore 7:00 di martedì 29 agosto e fino alle ore 19:00 di mercoledì 30 il tratto di via Alessandro dal Borro, compreso tra il distributore IP fino al sottopasso ferroviario, sarà trasformato in strada a senso unico con direttrice viale Cittadini.

Nello stesso tratto è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli compresi quelli muniti di speciai autorizzazioni inderoga. In virtù di tali disposizioni, i veicoli diretti verso l'ospedale San Donato e la zona di Pescaiola da via Baldaccio d’Anghiari, all'uscita del sottopasso ferroviario dovranno svoltare a sinistra verso viale Cittadini e proseguire su viale Maginardo, via Masaccio, via Curtatone, via A. De Gasperi, via Uguccione della Faggiuola per poi rientrare in via Alessandro dal Borro.