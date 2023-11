Cantiere in via Piero della Francesca: ecco come cambia il traffico

SANSEPOLCRO

Uno scenario insolito, quello che ieri presentava via Piero della Francesca, la principale direttrice trasversale del centro storico di Sansepolcro sul versante di Porta Romana. Con l’inizio dei lavori di rigenerazione urbana del centro storico e delle aree esterne alle mura, nell’ambito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cinque milioni di euro), è stata liberata dalle auto in sosta ai lati e le prime transenne sono state posizionate nel tratto iniziale, quello che parte dall’incrocio con via Matteo di Giovanni. Il cantiere è stato installato qui proprio per non intralciare la parentesi natalizia e andrà avanti per step. Il traffico veicolare sarà quindi interdetto per un lasso di tempo di cinque mesi, fino al prossimo 30 aprile: nell’intervento, oltre al rifacimento completo di tutti i sottoservizi, è prevista anche la sostituzione dello storico lastricato in porfido con quello in pietra. Via Piero della Francesca rimane comunque sempre aperta ai pedoni. In virtù di quello che sarà il cantiere e nei disagi che potrebbe creare, sia ai commercianti che ai residente della zona, l’amministrazione comunale di Sansepolcro ha provveduto a firmare l’ordinanza dirigenziale specificando le date dei lavori. Questo sarà solamente il primo passo poiché il finanziamento ottenuto permetterà di intervenire con un profondo restauro in alcune aree cittadine che da anni presentano condizioni di degrado, ridando dignità al centro storico nel suo complesso.

"Il grande impegno per la nostra città – ricorda l’assessore Riccardo Marzi – continua con i fatti concreti che verranno dimostrati a seguito dell’imponente lavoro che rinnoverà il volto di Sansepolcro".

Non è mancata qualche velata polemica dal fronte delle opposizione sul periodo scelto per iniziare i lavori, nonostante siano stati tenuti nella dovuta considerazione i commercianti e le loro esigenze, anche se il Pnrr ha le sue tempistiche.