Cantiere al ponte Bailey. Slittano di due mesi i lavori: "A giugno sarà pronto"

Slitta almeno di un paio di mesi la fine dei lavori di sostituzione del ponte Bailey a Montevarchi, denuncia il Partito Democratico, ma gli amministratori ribattono che il cronoprogramma è rispettato. Pomo della discordia la tempistica del cantiere di un intervento fondamentale per la viabilità tra i quartieri e alternativa alla Regionale 69. Avrebbe dovuto chiudere i battenti nel mese appena iniziato, secondo l’opposizione e quanto si legge sulla segnaletica stradale, ma l’assessore Lorenzo Posfortunato ha precisato che pur nella complessità dell’opera attigua alla ferrovia i tempi saranno sostanzialmente rispettati e non andranno oltre giugno. L’esponente di Giunta ha chiarito lo stato dell’arte nell’ultima seduta del Consiglio comunale, rispondendo ad un’interrogazione del consigliere del Pd Luciano Rossetti. Non ha nascosto le difficoltà tecniche incontrate proprio per l’adiacenza ai binari del collegamento viario e della relativa passerella pedonale in cemento armato, rivendicando però il coraggio di una scelta indispensabile nonostante qualche disagio per la popolazione. Quindi la cronistoria: "Ad una prima fase eseguita nei mesi autunnali per adeguare alle normative vigenti la pila Nord – ha spiegato – è seguito il parziale smontaggio della sede stradale, mentre a dicembre, previo accordo con Rfi, è iniziata la rimozione della vecchia struttura". In gennaio uomini e mezzi si sono concentrati sulla pila a meridione e sulle lavorazioni impossibili da eseguire in presenza del vecchio impalcato. Infine a febbraio sono continuate le opere accessorie propedeutiche all’avvento dei tecnici del Genio militare, proprietario del Bailey, che dovranno occuparsi di smontarlo e trasferirlo altrove. Per la posa di quello nuovo bisognerà attendere invece il via libera di Rfi che dovrà sospendere temporaneamente la tensione sulla tratta Firenze – Roma. Posfortunato ha ricordato anche che proseguono le riunioni di confronto con la ditta esecutrice con la quale il Comune ha concordato di completare al momento i piloni di sostegno. "Il Genio ha tempi più lunghi – ha concluso – e non possiamo certo imporgli le nostre esigenze. Eppure il traguardo è vicino e nel frattempo in officina è già a buon punto la realizzazione del nuovo impalcato. Mi rendo conto dei disagi, ma era nelle premesse. Ai cittadini chiediamo ancora un po’ di pazienza convinti che siano consapevoli dell’importanza dell’intervento".