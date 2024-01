Canta, parla e racconta. Arriva l’iniziativa in biblioteca

Nuovo anno e nuovi appuntamenti di Nati per Leggere per genitori e bambini che potranno partecipare alle letture a bassa voce curate dai nostri lettori volontari. Durante gli incontri verranno date informazioni e suggerimenti per intraprendere anche a casa e in famiglia questa importante e bellissima pratica della lettura. Si parte oggi martedì 23 gennaio alle 17 con Canta, parla e racconta. Non è mai troppo presto per cominciare a leggere al tuo bambino e con la voce aiutarlo a crescere. Incontro rivolto ai bambini 6-24 mesi e ai loro genitori. Mercoledì 24 gennaio alle 17 c’è Di storia in storia i bambini crescono. Racconti divertenti, fiabe della tradizione e magnifiche illustrazioni per crescere leggendo. Incontro rivolto ai bambini 4-5 anni e ai loro genitori. Giovedì 25 gennaio alle 17 appuntamento con Una storia al giorno. I libri che illustrano il mondo e che raccontano le prime emozioni dei piccoli lettori. Incontro rivolto ai bambini 2-3 anni e ai loro genitori. Gli incontri sono gratuiti con prenotazione obbligatoria alla Sezione Ragazzi-Biblioteca Città di Arezzo in via dei Pileati 12, Tel. 0575-377913 - email: [email protected].