Canosci scala la classifica dei pizzaioli con tre spicchi

Pizzaiolo? No, chef stellato della pizza. C’è anche un giovane di Sansepolcro nel "top" della categoria: si chiama Stefano Canosci, ha 38 anni ed è 48esimo nel ranking italiano e mondiale della classifica di Luciano Pignataro; si fregia dei "tre spicchi" (ovvero la massima eccellenza) del Gambero Rosso, è dentro la guida de "l’Espresso" e nel 2021 ha vinto il primo premio – sempre per il Gambero Rosso – quale autore della miglior pizza d’Italia con la sua Marinara all’aglione. "Una marinara con alte proprietà di digeribilità", ha detto Stefano, figlio di Massimo Canosci e di Anita Fanfani; fra i suoi zii, c’è anche l’ex sindaco di Arezzo, Giuseppe Fanfani. Prime esperienze al Borgo come barman, poi la prosecuzione del percorso a Roma e l’approdo nel Senese, a San Gimignano e ora a Colle Val d’Elsa, dove vive da 13 anni ed è titolare della pizzeria "Chicco". Ma lui è anche e soprattutto un "rivoluzionario" della pizza; non a caso, è tornato nella sua città martedì pomeriggio per presentare "Pizza Revolution", il libro da lui scritto, che parla del ruolo della pizza a 360 gradi e dell’avvento della speciale corrente di colleghi che ha portato la qualifica del pizzaiolo alla pari di quella dello chef stellato. "Una rivalutazione della nostra professione – ha detto Canosci – in una delle tre grandi specialità del "made in Italy" enogastronomico, perché con la pizza ci metto le lasagne e il vino".

Come è stato possibile questo salto di qualità? "Il mio locale era nato come bistrot, poi ben presto mi sono accorto che la corrente dei pizzaioli gourmet stava iniziando a prendere il via in Toscana sotto la spinta di Giovanni Santarpia". Oggi, del suo locale di Colle Val d’Elsa si parla come di "orgoglio toscano" e l’altro ieri il sindaco Fabrizio Innocenti, l’assessore Mario Menichella e i parenti e amici di Sansepolcro sono andati a omaggiarlo nella sala conferenze della biblioteca comunale, dove ha illustrato il suo volume. "E’ sempre un piacere particolare tornare dalle mie parti – ha aggiunto Stefano Canosci – e peraltro in collaborazione con Agricologica, marchio di Aboca, ho creato pizze particolari quali riconoscimento alla mia terra di origine". Stasera, dalle 19 in poi, il secondo appuntamento: l’aperi-pizza con lui al Caffè Gerasmo, lungo il corso di Sansepolcro, con nuova presentazione del suo libro, contenente anche sfiziose ricette di pizza, fra le quali c’è persino la "Francigena".

Claudio Roselli