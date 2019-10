Arezzo, 29 ottobre 2019 - E’ ormai nazionale la dimensione del caso. Walter De Benedetto, l’aretino di 48 anni costretto in una carrozzina dall’artrite reumatoide, è diventato testimonial riconosciuto della battaglia per la cannabis medica. Ma la vicenda va anche oltre e si sposta fino al dibattito, infuocato e ancora divisivo, sul fine vita. Non per niente stamani nella casa di Ripa di Olmo dove Walter abita insieme al babbo e a una badante fissa, piomberanno direttamente da Roma Marco Cappato e Marco Perduca per un incontro organizzato dall’associazione Luca Coscioni.

E’ il segno di come la storia di De Benedetto abbia «bucato» lo schermo, simbolo di tante altre esistenze fatte di dolore e di sofferenza. Ma Walter non ha perso mai la sua normalità. Vive in un’abitazione isolata, in aperta campagna: sul cancello quasi sbatti dopo aver percorso una stradella, ancora un breve vialetto ed ecco la porta d’ingresso. Apre la badante oppure il cugino Gigi che si fa in quattro per dare una mano.

Walter è quasi sempre sul lettino in una piccola cameretta, la televisione accesa su Rai Storia, «mi piacciono questi programmi, amo i documentari, voglio sapere, ho sempre voluto sapere». O anche su Sky Arte, «perché danno la musica che è la mia passione». Passano le immagini dei Black Sabbath e di Ozzy Osbourne, «grande gruppo» commenta; gli anni Settanta che irrompono a tutto volume nell’esistenza quotidiana di un ragazzo che suonava la tromba e la chitarra prima che la malattia progredisse implacabile.

Di musica parlerebbe tutto il giorno, si ascolta Demetrio Stratos, si parla di Santana e del reggae di Bob Marley. Squarci di vita. Il lavoro da dipendente della Asl, la disponibilità verso i pazienti «perché so cosa significa la malattia». Di quando guidava l’auto; del fatto che la storia della cannabis, con tanto di irruzione dei carabinieri nella sua mini-serra e dell’arresto dell’amico, lo abbia in fondo fortificato, rafforzato nelle sue convinzioni.

Gli ha dato modo di scrivere al premier Conte e al ministro della salute, di registrare un messaggio diffuso alla manifestazione davanti a Montecitorio, di essere oggi insieme a due esponenti come Cappato e Perduca che hanno legato il loro nome a battaglie simili alla sua. E stamani, nella casa di Ripa dell’Olmo, ci sarà anche Enzo Brogi, il presidente del Corecom toscano che per primo ha presentato una proposta di legge regionale per la cannabis medica.

Però si andrà anche oltre. «Voglio morire con dignità - ha detto Walter in un’intervista al nostro giornale - non ho intenzione di andarmene intubato». Un altro messaggio chiarissimo che sarà al centro dell’incontro odierno, inevitabilmente puntato anche sul fine vita e non soltanto sul supporto della cannabis. Temi etici di fronte ai quali ognuno ha una risposta, una diversa sensibilità; ma che dovrebbero sempre essere calati nella realtà di chi si trova in una determinata condizione. Come Walter, appunto.