Cane ucciso da almeno due lupi "E’ stato trascinato fino al paese"

CORTONA

"Il mio cane si trovava fuori, sotto casa mia, quando i lupi lo hanno attaccato e lo hanno trascinato per centinaia di metri fino al paese, dove poi ho ritrovato la sua carcassa; ma non ne rimaneva che il suo muso e le zampe posteriori". A dirlo è Luca Conti, cortonese, che giovedì mattina ha ritrovato il suo amico a quattro zampe morto sbranato a diversi passi da casa sua dove però non si trovava durante la notte. Secondo quanto dice Conti, tutto è accaduto nella primissima mattina di giovedì, a Mercatale di Cortona, frazione distante diversi chilometri dal capoluogo della città etrusca, quando "penso più di un lupo, almeno un paio, hanno attaccato il mio Rambo". "Lupi in giro? Beh, a volte ne ho visti nei paraggi, ma mai vicino alla mia casa, magari molto più in alto", spiega Conti.

"Abito a circa 300 metri dal paese di Mercatale in linea d’aria, su una collinetta dove intorno ho una zona boscata, distante circa 100 metri dalla mia abilitazione il cane era fuori dalla mia abitazione che abitando in piena campagna, è soltanto parzialmente recintata".

Solo qualche giorno fa un altro avvistamento di un lupo a pochi passi dalla Sr 71, tra il Matto e Policiano, aveva riacceso il tema nella Valdichiana Aretina: l’animale di prima mattina, verso le 7 di mattina, stava mangiando un cinghiale non troppo lontano dal centro abitato. L’episodio era stato segnalato e denunciato dal neo comitato Emergenza Lupo.