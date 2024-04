Cane si nasconde nel motore, sparisce da casa due giorni: era nel furgone dell’idraulico

Arezzo, 12 aprile 2024 – Quasi due giorni in ansia alla ricerca del proprio cane. La città tappezzata di annunci e foto segnaletiche di Fiamma, un Jack Russell di due anni e mezzo sparito da casa sua in zona Santa Maria delle Grazie il venerdì e ritrovato oltre trenta ore più tardi a Pieve al Toppo, dentro al motore del furgone dell’idraulico che nel frattempo aveva percorso svariati chilometri per la città.

Ha dell’incredibile la storia, per fortuna a lieto fine, che racconta il noto consulente finanziario aretino Norberto Borri: ha visto protagonista la sua cagnolina Fiamma. Una storia a lieto fine con l’animale salvo per miracolo, dopo oltre 30 ore nascosto nel cofano del mezzo.

Borri, quando è sparita la sua cagnolina?

"Abito in zona Santa Maria delle Grazie e il venerdì pomeriggio è arrivato a casa nostra l’idraulico con il suo furgone per fare alcuni lavori a casa. Si è trattenuto un’oretta e dopo che se ne è andato intorno alle 16 ci siamo accorti che Fiamma, uno dei tre Jack Russell, non si trovava".

A quel punto sono scattate subito le ricerche.

"Pensavamo che il cane fosse scappato dal cancello quando abbiamo aperto all’idraulico, l’abbiamo cercata dappertutto, mettendo anche annunci sui giornali e in tv, senza però riuscire a trovare il cane. Eravamo preoccupatissimi, lo siamo stati tutto il venerdì e tutta la giornata di sabato. Poi sabato sera intorno alle 23.30 l’idea di controllare le immagini delle telecamere dell’impianto di allarme per capire quale direzione avesse preso Fiamma".

Fondamentali le immagini della sorveglianza...

"L’amico che ha installato le telecamere a casa, visionando le immagini ci ha assicurato che il cane non è mai uscito dal cancello. L’unica cosa che ha varcato la soglia è stato il furgone dell’idraulico. Per questo a quell’ora di notte abbiamo contattato l’idraulico per chiedergli di controllare il suo furgone".

Quando è stata ritrovata la cagnolina?

"Intorno a mezzanotte del sabato, dopo che l’idraulico che abita a Pieve al Toppo ha controllato il furgone. Aprendo il cofano, ha ritrovato il cane nel motore. C’era salito da sotto l’auto e lì era rimasto per oltre 30 ore, girando in lungo e in largo la città per un giorno e mezzo".

Incredibile che non si sia ferita o non sia caduta...

"Esatto: anche perché l’idraulico abita a Pieve al Toppo, tanti i chilometri macinati dal suo furgone tra venerdì e sabato. Per lavoro era stato in giro per la città da San Clemente all’Obi, passando per l’Ipercoop e via Anconetana, prima che il mezzo restasse parcheggiato nel resede di casa".

È stato proprio l’idraulico a riaccompagnarla a casa nella notte.

"Era affamata e assetata e aveva necessità di fare i suoi bisogni dopo un giorno e mezzo chiusa nel vano motore, ma stava benissimo. Il giorno dopo l’ho portata dal veterinario per un controllo, anche i dottori hanno detto che la storia aveva dell’incredibile, a volte succede ai gatti di entrare nei motori delle auto, mai ad un cane. Per fortuna tutto è finito bene".

Almeno fino all’arrivo del fabbro...

"Un paio di giorni dopo, è arrivato a casa nostra per dei lavori il fabbro con il suo furgone. Prima che se ne andasse ho controllato il mezzo, il cane era di nuovo salito nel vano motore!".