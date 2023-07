Cane in fuga con la sedia Quattro persone ferite

di Luca Amodio

Era stato lasciato legato ad una sedia di un bar ma poi, magari cercando il suo padrone che aveva perso di vista, il cane ha iniziato a correre lungo via Nazionale, ferendo quattro persone. È successo sabato sera, verso le 22.30 circa, nel pieno del centro storico di Cortona, tra piazza Signorelli e Ruga Piana, dove si concentra il via vai di giovani e turisti in città.

Il cane, sembrerebbe un levriero dai racconti dei testimoni (ma comunque sia non una razza di piccola taglia) era legato ad una sedia esterna di un locale ma all’improvviso ha iniziato a correre a tutta velocità: forse spaventato e disorientato perché il suo padrone non era più nei paraggi, ha iniziato a correre lungo via Nazionale (il corso pedonale che porta fino all’Obelisco) per alcuni metri, trascinando via con sé nello scatto quella sedia di metallo dove era stato ancorato.

Il cane nella sua corsa ha ferito, colpendo con l’arnese che portava dietro con sé, quattro persone, alcune anche anziane, che si trovavano nei paraggi di uno degli scorci più frequentati del centro della città etrusca. Una signora a seguito del colpo improvviso ha anche perso l’equilibrio ed è caduta a terra. L’animale, dopo alcune zampettate, si sarebbe poi liberato dal guinzaglio che lo legava alla sedia continuando però a percorrere a gambe levate il corso cortonese, senza una meta, almeno fino a Piazza Garibaldi.

Soltanto in un secondo momento il cane sarebbe stato poi recuperato dal padrone, intanto identificato dai carabinieri della compagnia di Cortona arrivata sul posto con una pattuglia. A prestare i primi soccorsi ai feriti sono stati alcuni passanti che avevano assistito increduli all’episodio, in attesa dell’arrivo del personale del 118: tra di loro c’era il sindaco della città etrusca Luciano Meoni, presente sul posto, e anche lui impegnato a dare aiuto ai concittadini rimasti feriti e spaventati dall’insolita dinamica che ha tenuto un po’ tutti con il fiato sospeso.

Allertata da chi aveva assistito all’episodio è poi intervenuta anche un’ambulanza che, dopo i primi soccorsi sul luogo ha trasferito le quattro persone tra l’ospedale di Cortona Santa Margherita a La Fratta e al San Donato di Arezzo per sincerarsi delle loro condizioni.

Nonostante lo spavento, si tratterebbe fortunatamente di contusioni lievi con codici verdi e bianchi di ingresso al pronto soccorso.