Cane da guardia uccide una barboncina "Proprietari irresponsabili, più senso civico"

E’ stata uccisa, sbranata, da un altro cane. A niente è servita la corsa dal veterinario, Fifì, una splendida barboncina nana, di appena un anno, di colore albicocca, non ce l’ha fatta. E’ successo in zona Molinelli dove Fifì viveva con la sua famiglia. A lei pensava il suo padroncino, un bambino di 8 anni, con il quale dormiva e amava follemente giocare. I due erano diventati una sola cosa. La mamma e la nonna del bambino ancora non hanno trovato la forza di dirgli che la sua Fifì non c’è più. "Fifì è stata aggredita da uno dei tre cani da guardia del vicino, che vengono costantemente lasciati incustoditi e liberi, quindi, di entrare nella nostra proprietà. Succede sempre, nonostante le mie segnalazioni e nonostante a dicembre l’altro nostro cane, Techila, un bastardino preso in canile, fosse stato già aggredito da loro" racconta la proprietaria. "Sono stata informata di quanto accaduto. Purtroppo, però, non si tratta del primo episodio. In quel caso, fortunatamente le conseguenze non furono così tragiche" spiega Alessandra Copogreco, presidente dell’Enpa aretina. "Tre cani da guardia, di carattere, quindi, come questi, non possono essere lasciati liberi. Fanno branco, tendono a difendere la proprietà. Sta ai padroni capirlo per non mettere a repentaglio il benessere degli altri animali e delle persone" continua Capogreco. "I cani vanno tenuti in sicurezza anche in campagna.

La mancanza di senso civico di un proprietario irresponsabile può avere serie conseguenze". "Enpa metterà quindi in campo le procedure del caso, segnalando l’accaduto. Quello accaduto a Fifì è un episodio che non può passare inosservato. Faccio un appello a chi è proprietario di un cane: tenetelo in modo idoneo per garantire la sicurezza".

Ga.P.