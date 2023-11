Candidatura ufficiale: tutto pronto in vallata

Candidatura dell’Alta Valle del Tevere a capitale italiana della cultura 2026: per sabato 2 dicembre alle 16 è in programma la presentazione pubblica che si terrà al Cinema Nuova Aurora di Sansepolcro. "Ci siamo ritrovati nella sede di Kilowatt per effettuare attività di co-working – dice Alessandro Polcri, presidente del comitato promotore ma anche sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo – attraverso dei tavoli di lavoro tematici dove tutti gli stakeholder hanno preso parte e si sono confrontati in maniera variegata proprio sul dossier di Capitale Italiana della Cultura 2026. Sono state individuate quelle che sono le priorità, le strategie e la parte operativa, in particolare per quello che riguarda la comunicazione, poiché in questa fase dobbiamo effettuare la penetrazione; quindi, arrivare non solo alla classe dirigente che in qualche maniera è già coinvolta bensì anche alla popolazione".