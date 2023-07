Candidatura a sindaco "Soluzione condivisa"

TERRANUOVA

Una soluzione condivisa e no ad imposizioni. Azione, Italia Viva e i Civici di Terranuova intervengono sull’argomento del giorno, la candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative. Si sono detti convinti che, con volontà e chiarezza politica, una soluzione unitaria e innovativa si riuscirà a trovarla. "Nel confronto – hanno spiegato – è emersa, in modo netto e da noi condivisa, la volontà di riproporre questa esperienza politica, che a parer nostro ha ben governato in questa legislatura ed auspichiamo di poter proseguire sulla linea politica perseguita fino adesso. Prendiamo atto dell’opportuno chiarimento della segreteria del Pd in merito agli articoli apparsi e ne apprezziamo i contenuti. Come Terzo Polo e Civici ci siamo seduti a questo tavolo per partecipare ad un progetto politico virtuoso che comprenda anche le nostre proposte programmatiche e porti alla scelta di una candidatura condivisa e anche capace di unire tutti e non divisiva. Attualmente la coalizione è in attesa di poter fare le valutazioni su una rosa di nomi, per poter scegliere in armonia la figura che meglio rappresenti tutte le forze politiche". Azione, Italia Viva e Civici hanno quindi spiegato che, ad oggi, non esistono pole position, cavalli di rincorsa o altro, ma solamente una ponderata fase interlocutoria per arrivare all’obiettivo.

"Occorre precisare – hanno concluso – che il nostro passo laterale è rivolto al mantenimento delle condizioni che hanno guidato fino adesso questa coalizione, ma non vuol dire essere disposti ad accettare eventuali imposizioni; se questo avvenisse ne saremmo dispiaciuti, ma non ci fermerebbe alla presentazione di una lista autonoma, forti dei numeri e di candidature spendibili sul territorio".

