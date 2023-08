Candidatura a capitale italiana della cultura 2026: la Valtiberina toscana coinvolge anche la parte umbra

Arezzo, 6 agoato 2023 – È stata coinvolta anche la parte umbra del comprensorio nella candidatura della Valtiberina a capitale italiana della cultura 2026. Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro a Città di Castello: “Per la prima volta si ragiona insieme – ha detto Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo - e l’idea nasce da 12 elementi essenziali sul tema della spiritualità, in vista anche delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, che cadrà proprio nel 2026. Un momento di riflessione e progettualità che sarà in grado di coinvolgere tutti i Comuni dell’Alta Valle del Tevere sul tema dei cammini, dell’ambiente e dei borghi, anche perché facciamo tutti parte delle aree interne. Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, assieme agli altri colleghi e rappresentanti dell’Altotevere, nel garantire il pieno sostegno alla iniziativa della candidatura ufficiale del versante toscano del comprensorio, ha riconfermato i legami di amicizia, vicinanza e collaborazione con i Comuni limitrofi della Valtiberina, dichiarando: “Talvolta i confini geografici ci separano solo a livello burocratico ed amministrativo; in questa occasione, invece, rinsaldano le occasioni di sviluppo e promozione di un territorio con grandi tradizioni”. La fase operativa è poi molto vicina, visti anche i tempi ristretti. “Il prossimo passaggio – ha precisato Alfredo Romanelli, presidente dell’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana e sindaco del Comune di Monterchi – sarà quello di costituire un comitato per la presentazione del progetto di candidatura che vedrà coinvolti non solo i Comuni, ma anche le associazioni e gli stakeholder dell’economia locale. A settembre seguiranno una fase di ascolto e poi la stesura. Siamo consapevoli del fatto che l’obiettivo da centrare sia molto ambizioso, ma gratificante al tempo stesso”.