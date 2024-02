Candidati e alta velocità. Carini fa l’equilibrista e Meoni lo attacca. Vignini: altre priorità

Il tema Medioetruria tiene banco in queste calde settimane per elezioni amministrative in terra cortonese. Gli attuali candidati a sindaco devono fare i conti con il progetto di realizzazione della nuova stazione AV. Il tavolo tecnico ha indicato la localizzazione di Creti e non Rigutino quale più congeniale per la realizzazione dell’infrastruttura, portandosi dietro incandescenti prese di posizione bipartisan. A dare le maggiori stoccate ci ha pensato il sindaco uscente Luciano Meoni candidato con la lista civica Futuro per Cortona. Sue le considerazioni non tenere per il candidato Nicola Carini (scelto invece dai suoi ex alleati di centrodestra), reo di "non fare gli interessi di Cortona". Sintetizza così: "Nel 2022 abbiamo promosso un convegno in cui dicevamo: sì alla stazione Av, sì al tavolo tecnico per la localizzazione, no alla politica dei veti incrociati. Il tavolo tecnico ha deciso Creti e noi siamo felici, lo saremmo stati anche con un’altra localizzazione nel tratto aretino.

Questa infrastruttura sarà un volano per territorio economia e turismo. Non posso essere che soddisfatto di offrirla al mio territorio, non capisco i veti contrari di Arezzo e addirittura di candidati a sindaco a Cortona che pongono il no tramite una mozione votata in Provincia".

Carini risponde: "Nessuno è contro Creti io per primo. Ben prima che il tavolo tecnico si esprimesse, ho detto come vice presidente della provincia che da cortonese sarei stato felice se l’intervento fosse stato fatto a Cortona ma altrettanto se fosse stato fatto a Rigutino, visto che tutti gli indicatori sembravano essere più favorevoli a questa scelta. L’importante era avviare davvero l’iter per una infrastruttura per un nuovo slancio a tutto il territorio aretino. Ricordo, però, che anche dopo la scelta del tavolo tecnico per Creti, nella conferenza dei sindaci in Provincia il Comune di Cortona (e quindi Meoni) ha comunque votato l’inserimento tra le linee strategiche della Provincia l’alta velocità a Rigutino. Se si andrà avanti per Creti ben venga. Oggi però vorrei che a Terontola ci siano da subito ancora più fermate di treni Frecciarossa e mi adopererò per ottenerli e in più che la stazione diventi la sede di un grande interporto".

Dal fronte di sinistra arriva anche la posizione degli altri due candidati oggi in lizza. Andrea Vignini (espressione di Pd, 5stelle, socialisti, Cortona Civica e Il Pungiglione) sintetizza così: "In linea di principio chi si candida a sindaco del Comune di Cortona non può certo essere contrario alla localizzazione di Medioetruria nel proprio territorio. Allo stesso tempo però non si può negare che, prima di una realizzazione ciclopica come questa, sarebbe opportuno che Rfi impegnasse le proprie risorse nella riqualificazione strutturale delle stazioni esistenti di Terontola e Camucia e nell’aumentare le fermate degli intercity e dei treni a media e lunga percorrenza".

Contraria, invece alla localizzazione di Creti, Verusca Castellani candidata di Uniti a Sinistra. "Al di là delle sterili polemiche, chiediamo uno studio approfondito delle interferenze fra questa o qualunque tipo di opera ed il territorio. Dovranno assolutamente essere forniti dalla regione i dati sul bacino di utenza, sulla ricaduta ambientale, sul movimento giornaliero degli utenti e infine la tempistica di un eventuale costruzione e le modalità di finanziamento. Quello che vogliamo è escludere cattedrali nel deserto o la realizzazione di opere non finite che lasciano solo ferite sul territorio. Partiamo dai cittadini per arrivare al bene comune. La priorità sarebbe quella di migliorare le linee ferro".