Cancelli chiusi ai cimiteri. Cambiano orari di visita

Chiudono i cimiteri comunali di Castelfranco Piandiscò. L’amministrazione comunale ha infatti informato la cittadinanza che per tre giorni i cimiteri chiuderanno i cancelli durante le operazioni di esumazione ed estumulazione di salme. La misura si è resa necessaria per motivi di igiene e salute pubblica. Inoltre in molti casi questo provvedimento viene adottato in modo da garantire lo svolgimento delle operazioni con la dovuta cautela ed evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti. Se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, le chiusure avverranno secondo un programma ben definito. La prima riguarderà il cimitero comunale di Faella, che chiuderà oggi, 23 gennaio, dalle 8 alle 13. Sempre oggi, ma dalle 13,30 alle 16, resterà chiuso invece il cimitero comunale di San Miniato. La successiva chiusura interesserà il cimitero comunale di Castelfranco di Sopra giovedì 25 gennaio dalle 8 alle 14. Martedì 30 gennaio chiuderà il cimitero di Castelfranco nella stessa fascia oraria, cioè dalle 8 alle 14. In base a questo calendario sarà dunque possibile,andare a trovare i propri cari in orari diversi.