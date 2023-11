Campo da golf, a primavera i lavori. Giani: "Struttura di grande livello"

La posa della prima pietra e la consegna dei beni umanitari da destinare agli alluvionati della Toscana. A Cavriglia, ieri pomeriggio, l’avvio dei lavori di ampliamento del campo da golf, che da 12 passerà a 18 buche, con tutte le infrastrutture collegate, è stato abbinato a una iniziativa di solidarietà, alla presenza del governatore della Toscana Eugenio Giani. La giornata è infatti iniziata con la consegna di tutto il materiale raccolto dalla cittadinanza e dalle aziende del territorio per le popolazioni che hanno subito il disastro del maltempo. Una raccolta coordinata dalla Misericordia di Cavriglia, legata a quella di San Giovanni. La manifestazione è poi proseguita con la presentazione dei lavori che interesseranno il green cavrigliese, che diventerà uno dei più importanti a livello nazionale. Non a caso erano presenti anche esponenti della Federazione Italiana Golf, oltre al team di progettazione guidato dall’Architetto progettista David Mezzacane.

L’intervento di ampliamento e riqualificazione del campo da golf di Valle al Pero rappresenta un ulteriore step nell’ottica del rilancio dei terreni dell’ex miniera, e sarà reso possibile grazie ad un finanziamento di 4 milioni di euro del bando PNRR destinato agli impianti sportivi. Attraverso le premialità previste dalle vigenti normative, queste risorse avranno un ulteriore incremento di 800 mila euro. Nel frattempo proseguono le opere collegate, con particolare attenzione alla viabilità d’accesso. Hanno infatti preso il via i lavori che porteranno alla realizzazione della rotatoria di accesso alla struttura green. Intanto, nei giorni scorsi, è stato firmato il contratto con la ditta appaltatrice Linea Verdi Nicolini srl, che consentirà l’avvio dei lavori di ampliamento del campo, che diventerà a 18 buche e idoneo ad ospitare anche gare internazionali e di realizzazione di una adeguata club house.

A seguito della firma del contratto, infatti, sarà possibile redigere il progetto esecutivo con probabile inizio dei lavori a primavera 2024. Condizioni meteo permettendo e se non ci saranno ritardi, la fine dell’intervento è prevista per il 2026. "Aver ottenuto questo finanziamento europeo ci consente di chiudere il cerchio di quella che più volte abbiamo definito la trasformazione di una terra", ha detto il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni. "La realizzazione a Cavriglia di un campo a diciotto buche rappresenta motivo di soddisfazione - ha aggiunto il governatore Giani - in particolare si dota un territorio di un impianto utile anche a favorire l’afflusso di praticanti da altre città"