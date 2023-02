Scapecchi sul campo di atletica: “Nuovi investimenti per un impianto sempre più moderno e funzionale”

Campo di atletica

Arezzo, 17 febbraio 2023 – “Anche la riqualificazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi sono al centro del programma dei lavori previsto dall'amministrazione. E' stata chiusa la gara per l'affidamento dei lavori di completamento e potenziamento dello stadio di atletica, che contribuiranno a rendere ancora più efficiente e attrattivo l'impianto che è già tra i più capienti del centro Italia. Arezzo quindi si perfeziona anche nelle strutture per lo sport valorizzando ulteriormente un'area della città che già ospita centri dedicati ad altre discipline”.

L'assessore Alessandro Casi annuncia il nuovo investimento che interesserà l'impianto “Enzo Tenti” interamente finanziato con fondi PNRR per 250mila euro. Gli interventi consisteranno sostanzialmente nell'efficientemento impiantistico ed energetico. In particolare sono previsti la sostituzione degli attuali 40 proiettori installati sulle 4 torri per l'illuminazione del campo di atletica, con 40 fari a Led da 1100W, che consentiranno un risparmio di energia elettrica di circa il 50%.

Il completamento dell'area di riscaldamento esterna alla pista di atletica, mediante realizzazione di una recinzione perimetrale con cancelli d'ingresso, una postazione per il lancio del peso, una per il lancio del martello con gabbia di lancio e percorsi di riscaldamento; la realizzazione di una palestra di potenziamento per l'atletica nel locale attualmente adibito a magazzino; il potenziamento e revisione dell'impianto solare termico esistente per la produzione di acqua calda; una modifica e riqualificazione dell'impianto di irrigazione esistente e realizzazione di scarichi delle cannelle presenti all'ingresso della pista di atletica.



Soddisfazione anche da parte dell'assessore Federico Scapecchi: “Grazie a tutta una serie di interventi di riqualificazione su impianti sportivi esistenti e alla realizzazione di nuove aree dedicate al tempo libero Arezzo si caratterizza sempre di più come città che riconosce allo sport un valore sociale ed aggregativo importante soprattutto per le nuove generazioni potendo contare su centri sportivi moderni, funzionali e attrattivi.

I lavori previsti per lo stadio di atletica rispondono alle richieste giunte dalla FIDAL di Arezzo e dalle associazioni che utilizzano l'impianto e si aggiungono alle risorse già investite per il rinnovo di tutto il parco attrezzature”.