Campo alla Fiera. Nuovo parco completato

ANGHIARI

L’intervento è stato completato, seppure per essere fruibile i cittadini dovranno ora attendere la prossima primavera. Il colpo d’occhio è sicuramente unico, quello che riguarda il parco del Campo alla Fiera ad Anghiari. Uno spazio che ha ripreso vita, il quale sarà aperto a tutti e polmone verde in una terrazza naturale che si affaccia su tutta la Valtiberina. Parco che è stato comunque al centro di un intervento ben più ampio che ha riguardato l’intera area del Campo alla Fiera dove è stata inserita l’area 30 chilometri orari, quindi una riduzione della velocità, per dare maggiore sicurezza al pedone e centralità al parco. Il tutto si aggiunge a nuovi marciapiedi e alla previsione dell’installazione di colonnine per la ricarica delle vetture. Tradotto in pratica, una svolta green.

"Un luogo che ha finalmente ritrovato la giusta dignità – sono le parole del sindaco Alessandro Polcri e del vice, Claudio Maggini (nella foto) – e che presto sarà nuovamente a disposizione di tutti. Il nuovo manto erboso - tutta erba naturale, teniamo a precisare - non è passato certamente inosservato: dovremo però attendere la primavera prima di poterlo calpestare, in maniera tale che il terreno si sia compattato in maniera adeguata. Intanto, però, la ditta incaricata sta procedendo per step, in particolare per quello che riguarda gli sfalci regolari". Dopo l’iter burocratico che si era un po’ inceppato e il freno dovuto alle cattive condizioni meteorologiche della primavera, luglio e agosto sono stati i mesi determinanti per dare l’accelerata, in particolare per quello che interessava la piantumazione.