Campionati Europei Milano: La squadra lombarda a caccia di medaglie

Sono 40 i bikers lombardi iscritti ai Campionati Europei Giovanili di mtb, in programma questa settimana in Toscana. Le maglie europee saranno assegnate alle categorie U15 e U17 a Lucca. Presenti, tra gli altri, i neo campioni italiani XCO Elisa Bianchi (nella foto), Davide Grigi e Riccardo Fasoli, quest’ultimo vincitore inoltre del titolo italiano nella specialità Eliminator. Sfileranno ancora i neo campioni italiani Cross Country Eliminator Mariachiara Signorelli e Filippo Micheli, entrambi della categoria Esordienti. Da menzionare anche il bresciano Mattia Acanfora, il quale sta raccogliendo buoni risultati in Coppa Italia. La Tenuta Il Ciocco aprirà le porte a 834 giovani bikers provenienti da 25 nazioni: un record di partecipazione, considerando che lo scorso anno si registravano 752 atleti. Dopo gli allenamenti ufficiali, si inizierà a fare sul serio nella prova Individual Time Trial (TT) di mercoledì 2 agosto, che decreterà l’ordine di partenza delle successive gare Team Relay (XCR) di giovedì 3, Short Track (XCC) di venerdì 4 ed infine Cross Country Olympic (XCO), con la categoria U15 al via sabato 5 agosto e gli U17 la domenica. I giovani campioni gareggeranno su percorsi tecnici e spettacolari preparati dall’esperto staff del Ciocco, la ’’Living Mountain’’ nata nel 1961 e che con il tempo si è affermata come location ideale per competizioni sportive di alto livello, dagli UCI Mountain Bike World Championships nel 1991 alla la Coppa del Mondo di bike trial.

Paolo Croce