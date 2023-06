Campi solari, è l’estate del boom Tutto esaurito tra fattorie e sport

Tengono impegnati tra sport e attività ricreative migliaia di bambini e ragazzi di tutta la città. Sono i campi estivi che ogni estate tornano a offrire una valida opportunità alle famiglie che non possono disporre di nonni e baby sitter. Con la fine della scuola è boom di prenotazioni alle settimane organizzate all’aria aperta dalle varie realtà cittadine disponibili per ogni fascia d’età e per ogni momento della giornata. Dallo sport alla vita in fattoria, passando per la piscina, le possibilità sono infinite e moltissime sono anche accreditate sul sito del Comune di Arezzo e possono essere pagate con i vouchers Tempo Bello messi a disposizione dall’amministrazione.

Si parte con la Scuderia di Pan a Molinelli con i bambini da 3 a 16 anni che passano l’intera mattinata nel bosco con gli animali della scuderia: pony, cavalli, ma anche conigli, anatre, gatti e asini. E poi lezioni di equitazione e lunghe passeggiate nei sentieri del bosco. L’alternativa è il centro ippico La Briglia di Pieve a Maiano tra lezioni di equitazione, pony, giochi all’aria aperta e vita a contatto con gli animali. "Tutti diversi? Tutti uguali? Tuttinsieme!" è lo slogan dei centri estivi organizzati da All Stars Arezzo Social insieme ad All Stars Arezzo Onlus e a Gli Angeli di All Stars che si svilupperanno in dieci settimane ricche di attività per bambini e ragazzi tra 6 e 15 anni fino a settembre, con la sola pausa nella settimana di Ferragosto. Obiettivo fornire un servizio alle famiglie nel periodo senza scuola e promuovere una cultura di inclusione e integrazione. La base sono i locali del Centro di Aggregazione Sociale di Agazzi sede delle attività per tre giorni a settimana con orario flessibile dalle 8 alle 15, mentre le giornate del martedì e del venerdì sono alla piscina del Blue Team dalle 8 alle 17.30.

Summer Camp 2023 fino a venerdì 8 settembre al Circolo Tennis Giotto per offrire un importante servizio alle famiglie con figli dai 4 anni. I campi solari del Tennis Giotto aggregano ogni anno centinaia di bambini e ragazzi a cui viene proposta una programmazione quotidiana scandita tra tante diverse attività sportive e motorie all’impianto di via Divisione Garibaldi. Un’estate di sport anche con gli Sport Camp della Scuola Basket Arezzo al palasport Estra "Mario d’Agata" per bambini nati dal 2017. Pallacanestro, calcetto, pallavolo, tennis tavolo e giochi all’aria aperta: la Sba proporrà la possibilità di mettersi alla prova e divertirsi con specialità sempre diverse, facendo affidamento su più spazi da gioco tra il parquet del palazzetto, il campo playground esterno e l’area verde circostante.

A.B.