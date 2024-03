Campi pasquali nei musei aretini. L’iniziativa per tutti i bambini

Campi pasquali al museo. E’ quello che propongono il museo dei mezzi di comunicazione, la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo della Fraternita dei Laici e il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano propongono, con un progetto didattico comune, i "Campi Museali Pasquali". I quattro musei rinnovano la loro sinergia per offrire ad un massimo di 15 bambini, fra i 6 e gli 11 anni, l’opportunità di trascorrere quattro mattine delle vacanze di Pasqua scoprendo ogni giorno un diverso luogo, attraverso percorsi, attività e laboratori scientifici e artistici. Il 28 marzo, dalle 9.30 alle 17, e il 29 marzo e il 2 aprile dalle 9.30 alle 13, i piccoli visitatori potranno confrontarsi con antico e moderno, comprendere civiltà e culture passate, imparare le tecnologie e gli strumenti della scienza della comunicazione e conoscere le tante storie che possono raccontare gli oggetti raccolti da un antiquario illuminato come Ivan Bruschi. Il 28 marzo i campi inizieranno al mattino al Museo dei Mezzi di Comunicazione, la mattina dopo sarà la volta del Museo della Fraternita dei Laici. I campi termineranno il 2 aprile mattina al Museo Archeologico Nazionale. Il costo a bambino è di 50 euro complessivi per i tre giorni. Prenotazione obbligatoria, entro il 22 marzo.