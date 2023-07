Campi da calcio e da padel Ecco la cittadella dello sport

"Una svolta epocale": Marco Merli, uno dei massimi esponenti della Sangiovannese calcio, ha così definito la nascita della cittadella dello sport di San Giovanni che, lunedì, è stata inaugurata alla presenza del sindaco Valentina Vadi, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini, l’assessore allo sport Nadia Garuglieri oltre al presidente della Marzocco Sangiovannese Maurizio Minghi. Il progetto, assegnato ad un gruppo di imprese formato dalla Marzocco Sangiovannese, dal consorzio Faros di Firenze e dallo studio architettura a Serafini di San Giovanni ha visto la creazione di due nuovi campi di calcio a otto in sintetico, un campo da padel, il rifacimento di quello di calcio a 5 all’antistatico oltre alla sostituzione dell’attuale impianto dell’illuminazione del campo Calvani con nuovi proiettori a Led e, tra le altre, la nascita di una pista di macchinine radiocomandate.

Il complesso più a nord della cittadella è stato dedicato a Graziano Gioli, indimenticato dirigente della Sangiovannese, la parte che include l’antistadio Rino Ciantini porterà il nome di Ivo Giorgi mentre, a margine della presentazione delle due strutture, è stata intitolata la piazza dello stadio ad Arduino Casprini, storico presidente che alla pari di Giorgi ha costruito i più grandi successi del calcio bianco azzurro. Al taglio del nastro presenti, con emozione e soddisfazione, i familiari di Casprini, Giorgi, e Gioli, di Gabriele D’Uva, cui è stata dedicata la tribuna coperta del campo "Calvani", di Ruben Bindi, il cui nome campeggerà per sempre nel nuovo campo di calcio a 5 oltre a quelli di Marino Brandini, sarà in sua memoria il piccolo autodromo, Mauro Calvani e Rino Ciantini: "Una giornata importante anche perché si riannodano i fili della memoria collettiva della nostra città - ha sottolineato Valentina Vadi – nel ricordo di personalità che hanno reso grande San Giovanni nello sport e nel calcio. Questo sarà un luogo di sport, di socialità, di crescita per i giovani, ma soprattutto un luogo della memoria in cui sempre vivo rimarrà il ricordo di chi questi luoghi ha amato intensamente". "La realizzazione della cittadella dello sport e della prima fase dei lavori dello Stadio Fedini – afferma il presidente comitato biancoazzurro Marco Merli – rappresentano una svolta non solo per la San Giovanni sportiva, ma per tutta la comunità. Ciò che solo fino a pochi anni fa sembrava utopia oggi, grazie alla sinergia con l’Amministrazione, è diventata realtà". Investiti complessivamente 970 mila euro, un’opera che per sempre rimarrà a disposizione della cittadinanza.

Massimo Bagiardi