Campagna natalizia Coop: donazioni per le popolazioni colpite da guerre in Libano, Sudan, Ucraina e Gaza

Alle popolazioni colpite dalla guerra in Libano, Sudan, Ucraina e Gaza: a loro è dedicata la campagna natalizia promossa dal mondo Coop e da Unicoop Firenze, in collaborazione con la Fondazione Il Cuore si scioglie e la Fondazione Noi, per sostenere UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati che protegge e assiste le persone costrette a fuggire a causa di guerre e persecuzioni.

Fino al 9 gennaio è possibile contribuire donando alle casse di tutti i punti vendita Unicoop Firenze, su Eppela o con bonifico bancario. Le donazioni di soci e clienti verranno utilizzate dall’UNHCR per acquistare kit di aiuti umanitari destinati alla popolazione del Libano, Sudan, Ucraina e Gaza, qui attraverso la Mezzaluna Rossa. Un semplice gesto, una piccola donazione che possono salvare una vita: ogni aiuto è benvenuto.

Nel periodo delle feste, nei punti vendita Coop saranno allestite postazioni per informazioni sulla campagna e sulle iniziative delle sezioni soci Coop che organizzeranno cene, incontri e occasioni di socialità per contribuire alla raccolta a favore dell’UNHCR.

La campagna è stata presentata ieri mattina al Teatro del Sale, a Firenze, alla presenza di Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze e della Fondazione Il Cuore si scioglie; la mattinata ha visto la partecipazione - in collegamento da Ginevra - di Carlotta Wolf, communication officer UNHCR e di Giovanna Li Perni di UNHCR Italia, che si occupa della raccolta fondi con le aziende.

Presenti in sala i rappresentanti delle sezioni soci Coop mentre, sul palco e in collegamento, si sono alternati tanti ospiti chiamati a portare la loro testimonianza sul tema della guerra e sulle guerre in corso: fra questi, Raffaele Crocco, direttore dell’Atlante delle guerre, il fotoreporter Gabriele Micalizzi e, in collegamento da Damasco, Padre Firas, guardiano della custodia di Terrasanta a Damasco.

"Quello che vediamo succedere, giorno dopo giorno, nei tanti territori colpiti oggi dalla guerra, non può lasciarci indifferenti. L’impegno per la pace e per la solidarietà da sempre sono nel dna di Coop. Per questo abbiamo deciso di promuovere la campagna natalizia a sostegno dell’UNHCR, grazie alla quale le donazioni raccolte dai nostri soci e clienti potranno raggiungere le popolazioni colpite dalla guerra in Libano, Sudan, Ucraina e Gaza. Natale è un periodo in cui la maggior parte delle famiglie italiane si riunisce per passare dei momenti di convivialità e spensieratezza insieme. Non è lo stesso per milioni di famiglie del mondo colpite dalle guerre, a volte privati persino di beni essenziali come cibo e acqua. Anche un piccolo contributo per questi kit umanitari è un aiuto concreto per le persone che vivono sulla loro pelle la terribile tragedia della guerra ed è un gesto che trasmette un messaggio di speranza e di pace", dichiarato Daniela Mori, Presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze e della Fondazione Il Cuore si scioglie.

Fino al 9 gennaio è possibile contribuire alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze 1, 5, 10 Euro oppure 100, 500, 1000 punti. È possibile donare anche su Eppela o con bonifico bancario con causale “Coop for Refugees“ su conto corrente intestato a Coop Italia Iban IT43 D050 1802 8000 0002 0000 579. Bic Code ETICIT22XXX.