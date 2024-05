Campagna elettorale affollata. La mappa dei Comuni al voto. Liste, alleanze e coalizioni

di Matteo Marzotti

AREZZO

Ad oggi - ed è bene specificare l’arco temporale - sono 55 i candidati a sindaco pronti a darsi battaglia fino all’ultimo voto (e preferenza) nella tornata elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno. Come detto ad oggi perchè il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato nelle giornate di domani (venerdì 10 maggio) e sabato 11 maggio. Al momento tra i casi più curiosi c’è quello dei Comuni dove si presenta un solo candidato, tutti sindaci uscenti. Si tratta di realtà come Talla con eleonora Ducci, Sestino con Franco Dori, Ortignano Raggiolo con Emanuele Ceccherini, Castel San Niccolò con Andrea e Castiglion Fibocchi con Marco Ermini. In cinque a correre in solitaria contro un avversario che si chiama astensionismo. Già perchè per evitare il commissariamento dovranno portare alle voto almeno il 40% degli aventi diritto e confidare che almeno il 50% dei voti all’interno delle urne sia valido.

I Comuni con più di 15mila abitanti e quindi destinati ad un eventuale turno di ballottaggio se nessun candidato dovessere raggiungere la maggioranza assoluta dei voti sono solamente due: Cortona e San Giovanni Valdarno. Nel primo caso il sindaco uscente Meoni si candida alla guida di una coalizione di liste civiche non avendo più l’appoggio del centro destra che è con Nicola Carini (FdI, Forza Italia, Lega, Noi Moderati) che vanta anche una lista civica. Il centrosinistra è con l’ex sindaco Andrea Vignini (Pd, M5S e una lista civica), mentre c’è Sarà Baldetti per Italia Viva e Verusca Castellani per Uniti a Sinistra. A San Giovanni Valdarno ecco il sindaco uscente Valentina Vadi, espressione del centrosinistra e delle liste civiche ad esso collegate, mentre il centrodestra propone Vittorio Tinagli. A sinistra c’è Alice Vieri, mentre di espressione civica la lista a supporto di Lisa Vannelli.