Cammini di San Francesco. Il percorso tocca tutti i paesi

Il Festival dei Cammini di Francesco, che già abbraccia i due versanti dell’Alta Valle del Tevere, allarga ulteriormente i propri ambiti nell’edizione 2024, l’ottava della serie, che andrà in scena a cavallo fra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Sono previsti tuttavia per sabato 20 aprile l’anteprima al Sacro Convento di Assisi, poi l’apertura sabato 18 maggio con un evento nella basilica di Santa Croce a Firenze. "Abbiamo deciso di coinvolgere anche queste due città – dichiara David Gori, presidente della Fondazione Progetto Valtiberina – perché sono i luoghi "capolinea" del cammino di Francesco e quindi anche la nostra manifestazione assume un altro significato". "Dono, comunità, futuro" è il filo conduttore di quest’anno e ovviamente c’è un motivo ben preciso. "L’ispirazione deriva da un importante anniversario – afferma Gori – ovvero gli 800 anni dal dono delle stimmate a San Francesco e dall’altro dono che il santo fece del suo saio a Montauto. Un lembo di questo saio è poi divenuto la reliquia che da sabato scorso è conservata ad Anghiari.

Il dono è un segnale di equilibrio all’interno delle comunità e noi lo declineremo nelle varie chiavi di lettura (economica, sanitaria, familiare ecc.) con gli ospiti invitati al festival". Dicevamo dell’anteprima di sabato 20, quando alle 17.30 i professori Luigino Bruni, Luigi Alici e Donatella Pagliacci (quest’ultima di Sansepolcro), assieme a padre Domenico Paoletti, rifletteranno sull’economia del dono che, inteso come scambio di beni e servizi, può rappresentare la matrice di un sistema economico-produttivo in grado di contrapporsi alle logiche della moderna economia di mercato.

L’appuntamento è in collaborazione con il movimento "The Economy of Francesco". In vallata, il Festival dei Cammini di Francesco si articolerà nell’arco di due fine settimana, per un totale di otto giorni e senza ripartizione territoriale fra Toscana e Umbria. Si comincerà il 30 maggio a Monterchi, poi venerdì 31 a Pieve Santo Stefano e Anghiari, sabato 1° giugno a Citerna e domenica 2 a San Giustino. Ripresa giovedì 6 da Città di Castello e prosecuzione venerdì 7 ad Anghiari, sabato 8 a Sansepolcro e infine domenica 9 a Caprese Michelangelo e di nuovo ad Anghiari. "Il fatto di avere abbattuto i confini di regione e quindi di aver creato un appuntamento territoriale – conclude il presidente Gori – sta a rimarcare la valenza di un concetto basilare: quello di una vallata che collabora per costruire assieme quel distretto di economia civile che è l’obiettivo perseguito dalla Fondazione".