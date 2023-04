Camminata per l’Ail lungo le antiche ferrovie di Gragnone

Una giornata all’insegna della natura e della beneficienza, per ricordare chi non c’è più e per dare una speranza a chi sta lottando. Oggi torna "La montagna incantata", la camminata a scopo benefico in ricordo di Alfonso Versari, scomparso a causa di una leucemia. "L’intento dell’iniziativa è quello di dare una speranza a chi sta affrontando la malattia". Parla Camilla Versari, nipote di Alfonso, che racconta l’evento: "La montagna incantata nasce in nome della passione di Alfonso per la natura e in particolare per il Monte Lignano a Rigutino". La somma raccolta sarà devoluta all’organizzazione Federico Luzzi di Arezzo dell’associazione italiana Ail contro le leucemie che si occupa di raccogliere fondi per sostenere la ricerca medica. La camminata, lunga 12 chilometri, partirà da Bagnoro e si svilupperà lungo le gallerie della ferrovia vecchia nelle colline di Gragnone. A metà del percorso sarà offerta la colazione mentre all’arrivo è previsto un pranzo presso i locali della ProLoco al Bagnoro. Per chi non potrà presenziare all’evento ma vuole comunque contribuire alla causa è stata attivata la raccolta Gofundme "ricerca e assistenza per ematologia". Per tutte le informazioni consultare le pagine social dedicate o mandare una e-mail a [email protected]