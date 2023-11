Camminata per Federica: "Vicina alla madre di Jacopo"

"Auguro ai genitori di Jacopo che il loro paese sia vicino, quanto il nostro lo è stato per noi. Questa vicinanza ha significato tanto per noi, ci ha fatto capire quanto fosse amata la nostra Fede". La voce di Rosanna è come un filo sottile, in equilibrio tra il dolore che spacca e il coraggio di una madre che resiste alla tragedia più grande che possa capitare a un genitore: la morte di un figlio.

7 ottobre 2022: la vita di Federica Canneti, 22 anni, si spezza sull’asfalto della strada regionale 71. La ragazza viaggia nell’auto con al volante un 23enne, è la serata che precede il fine settimana ma l’occasione di svago con gli amici diventa un dramma quando la macchina lanciata a 136 chilometri orari, alle porte di Vitiano, colpisce il cordolo del marciapiede e carambola sulla strada centrando altre vetture. Gli esperti della procura accerteranno poi, che quella macchina correva a oltre il doppio della velocità consentita su quel tratto. Il 23enne, accusato di omicidio stradale aggravato dalla velocità, ha chiesto il rito alternativo e ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. Un altro duro colpo per i familiari di Federica che si appellano a una "giustizia giusta". Oggi è Rosanna a rivolgere un pensiero alla madre di Jacopo, vittima a 24 anni di un incidente stradale accaduto lunedì alle porte di Foiano. Un pensiero, come una carezza, sulle spalle piegate dalla sofferenza. Ai genitori di Jacopo, che stava per laurearsi in infermieristica, Rosanna raccomanda il valore della vicinanza di una comunità, come è accaduto a Castiglion Fiorentino nelle tante iniziative portate avanti nel nome di Federica. "Percepiamo la vicinanza del nostro paese nello sguardo della gente, in un bacio, in un abbraccio, in un semplice ’non so cosa dirti’. Il dolore non passerà mai, ma il conforto, un minimo aiuta".

Un paese che ha memoria e la custodisce perpetuandola. Una famiglia che condivide l’amore per Federica e lo dimostra, ancora una volta, nell’evento che domenica a Castiglion Fiorentino richiamerà centinaia di persone. È la Camminata delle Farfalle: il tam tam è partito da giorni e le adesioni salgono di ora in ora. Perchè testimoniare, esserci, riflettere e ricordare è un cammino non solo fatto di passi, ma sopratutto interiore che serve a continuare ciò che per Federica, è stato interrotto. Lo sa bene Maria Pia Cozzolino: studia Ostetricia, come Federica che sognava di laurearsi e lavorare in Africa al fianco di madri in difficoltà. Ha vinto la borsa di studio voluta alla famiglia Canneti insieme all’università per portare avanti il progetto di Federica.

Domenica ci sarà anche lei a testimoniare l’esperienza che ha potuto fare in un villaggio africano: un racconto fatto di parole ma anche di immagini per comunicare il segno della missione che appassionava Federica. Sarà un evento "dedicato a tutte le farfalle che hanno interrotto il loro volo", recita lo slogan della Camminata: dieci chilometri lungo un percorso che abbraccia il paese e una famiglia coraggiosa. E allarga le braccia anche ai genitori che a Foiano piangono Jacopo. Il filo dell’amore non si spezza mai.

Lucia Bigozzi