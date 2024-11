Camminata delle farfalle. La mamma: "Tante persone ogni giorno ci confortano"

di Laura Lucente

CASTIGLION FIORENTINO

"Per noi è una dimostrazione d’affetto da parte di tutti coloro che parteciperanno. È un modo per tenere viva la sua memoria". Così Alessandra Canneti commenta a nome anche dei genitori la rinnovata "Camminata delle Farfalle", iniziativa in programma a Castiglion Fiorentino in ricordo della sorella Federica vittima a 22 anni di un incidente stradale alle porte di Vitiano. "Fin dai giorni della tragedia la comunità di Castiglioni si è dimostrata sensibile e vicina alle nostre iniziative - commenta mamma Rosanna Agnelli - sia gli amici di famiglia che i conoscenti hanno espresso la loro solidarietà, abbiamo sentito il calore di tutti i castiglionesi tant’è che abbiamo raccolto oltre 31mila euro con i quali stiamo finanziando le borse di studio. L’appuntamento è in programma domenica prossima e vede il patrocinio dell’amministrazione comunale. Nata di concerto con la famiglia Canneti, proprio all’indomani della tragedia che ha scosso l’intera comunità castiglionese, la camminata prenderà il via alle ore 9.30 da piazzale Garibaldi e si snoderà per 10 chilometri lungo i sentieri di Castiglion Fiorentino, in un percorso di medio-bassa difficoltà che raggiungerà il Tennis Club Castiglionese in località Fontesecca, con una tappa intermedia al Santuario del Bagno per una breve preghiera. Una camminata nel ricordo di Federica Canneti, valente studentessa di ostetricia all’università di Siena, ma dedicata a tutte quelle farfalle che, come lei, hanno interrotto troppo presto il loro volo.

Proprio al circolo tennistico dove Federica era solita allenarsi, è previsto l’incontro con la studentessa Sofia Scarpelli, vincitrice della seconda Borsa di studio "Federica Canneti" e la professoressa dell’Università degli studi di Siena, Chiara Perusi, che ha conosciuto Federica durante il suo percorso universitario. Saranno loro a raccontare le emozioni che stanno dietro a questo progetto voluto con forza dalla famiglia e suggellato nel maggio 2023.

Federica coltivava da sempre il sogno di trascorrere un periodo in Africa come ostetrica insieme a Medici con l’Africa Cuamm. Oggi i familiari di Federica, danno seguito al suo desiderio irrealizzato permettendo, attraverso le borse di studio dedicate alla figlia, di fare un mese di formazione in uno degli ospedali in cui opera Medici con l’Africa Cuamm.