Arezzo, 24 settembre 2018 - Non è stato semplice il recupero di un pesante autoarticolato nella zona di Arezzo. Il mezzo è infatti uscito di strada e si è di fatto adagiato su un fianco. E' accaduto sul tratto di strada tra Palazzo del Pero e Molin Novo. Sono stati subito allertati i i vigili del fuoco del comando aretino. Che per rimettere in carreggiata il Tir hanno utilizzato una autogru. La strada però è rimasta a lungo chiusa. Il camion infatti non andava in moto. Sul luogo dell'incidente anche la polizia municipale di Arezzo