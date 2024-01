Camerieri per tutto l’anno in struttura ricettiva Struttura ricettiva al Santuario della Verna cerca camerieri di sala e ai piani per la stagione 2024. Contratto intermittente con possibilità di tempo pieno. Esperienza e conoscenza dell'HACCP richieste. Colloqui il 27 febbraio. Codice: AR-213849. Scadenza: 20 febbraio.