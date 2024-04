Camerieri per ristoranti con varie forme di contratto

1 CAMERIERE

Si cerca cameriere di sala con esperienza per ristorante di Cortona per accogliere e far accomodare i clienti, illustrare il menù e prendere le ordinazioni. Lavoro a turni, full time. Contratto a tempo indeterminato. Lingue: italiano, inglese. Codice: AR-221897. Scadenza: 23 aprile.

1 AIUTO CAMERIERE

Si cerca aiuto cameriere con esperienza per ristorante di Cortona per organizzazione e pulizia, servizio al tavolo. Contratto a tempo determinato.

Lavoro su turni. Codice: AR-221103. Scadenza: 13 aprile.

1 CAMERIERE

Si cerca un cameriere con esperienza per ristorante di Poppi. Lavoro nei fine settimana e festivi, orario spezzato, nel periodo estivo con possibilità di rinnovo. Ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza dell’inglese. Codice: AR-219701. Scadenza: 10 aprile.