Camere prese d’assalto. Ossigeno dai mercatini

di Massimo Bagiardi

Anche il Valdarno ha tratto economicamente vantaggio dai mercatini di Natale ad Arezzo. Molti dei tanti turisti diretti verso il capoluogo per ammirare le sue bellezze e tutto quello che offriva in questo particolare periodo hanno, infatti, scelto di pernottare in alcune delle strutture ricettive della zona anche a causa del sold-out che si è registrato all’interno del territorio comunale aretino. Tutto a vantaggio dell’economia valdarnese, dei centri storici, dei loro ristoranti ma anche del contorno che circonda la vallata e che permette, in pochi minuti di auto, di poter raggiungere altre città meta di turismo come Firenze o Siena. Una tendenza in crescita, rispetto allo scorso anno, come conferma la responsabile dell’area delegazione del Valdarno nord della confcommercio Laura Cantini: "I mercatini di Arezzo hanno portato turismo nella nostra vallata e conseguentemente nelle strutture ricettive, questo è quello che abbiamo potuto certificare dai diretti interessati. Il Valdarno, peraltro, è zona dove oltre ad Arezzo permette di raggiungere anche altre città o posti che meritano senz’altro di essere visti. Un dato, questo, che ci rende felici e che ha permesso di far conoscere meglio non solo il capoluogo ma anche tutto quello che lo circonda".

Un vantaggio di non poco conto per tutti gli imprenditori del settore: "Mentre in alta Italia, dove sono nati questi mercatini, il contorno non è che offra grandi cose qui siamo nel bel mezzo di un panorama culturale variegato e che invoglia a scegliere sempre di più la nostra provincia e le loro vallate. I numeri di quest’anno sono davvero incoraggianti". è carente di strutture ricettive, ecco come Terranuova e Montevarchi sono riuscite a trarre giovamento dal tutto: "Gli alberghi del casello autostradale del Valdarno hanno registrato buoni numeri mentre a Montevarchi prendendo il treno si arriva in pochi minuti dappertutto. Un vantaggio di non poco conto". Siamo a poche ore dal Natale, è corsa agli ultimi regali, e anche qui il bilancio lo si può definire tutto sommato positivo.

"Le vendite sono partite a rilento – afferma sempre Cantini – ma dopo aver riscosso la tredicesima la clientela ha aumentato la sua presenza nei centri storici soprattutto all’interno dei negozi. È sempre l’abbigliamento, i suoi accessori o i giochi per bambini a farla da padrone".

In questo senso arriva la conferma anche di Paolo Mantovani, imprenditore e presidente della delegazione interprovinciale della stessa Confcommercio: "La spesa media sostenuta pro capite è di 195 euro di media ma il dato che fa più piacere è che, aldilà dei colossi dell’e-commerce che tirano sempre molto, ho notato in questa particolare settimana un grosso flusso di persone intente a comprare. Magari si risparmia qualcosa durante l’anno ma a Natale i regali si fanno e anche nel 2023 è stato così".