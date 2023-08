Camere d’albergo a peso d’oro Aumenti record: prezzi al +21%

Settimi in Italia per l’aumento dei prezzi di alberghi, agriturismi e bed & breakfast.

Il caro-pernotto in provincia di Arezzo tocca quota +21,7%, in una top ten in cui compaiono grandi città d’arte e metropoli. Sono infatti Roma e Genova a guidare la classifica delle città che a luglio hanno registrato i rincari più alti d’Italia relativamente alle strutture ricettive: sia la prima che la seconda mettono a segno, infatti, un aumento dei prezzi per alberghi, b&b e pensioni del 31%.

Sul podio, ma a distanza, Venezia col +24,7%. Davanti ad Arezzo ci sono Milano con il +24,6% Varese (24,3%) e Firenze (22,3%). Subito dietro Bologna (21,2%), Napoli (20,8%), Lucca (20,7%) e Grosseto (20,4%).

Dalla parte opposta della classifica, analizza il report Assoutenti, solo tre città in deflazione, dove le tariffe sono in discesa rispetto allo scorso anno: Mantova -0,5%, Pescara -0,5%, e il record di Caltanissetta che segna addirittura -9,7%.

"Questi rincari se da un lato rispondono al positivo aumento delle presenze dei turisti stranieri nelle città italiane, dall’altro rischiano di determinare un effetto boomerang, allontanando i visitatori italiani e spingendoli verso altre località", commenta il presidente di Assoutenti Furio Truzzi. Anche se la concorrenza si fa sentire soprattutto per le realtà di mare che soffrono la concorrenza dell’Albania.

Gli ultimi dati del rapporto Irpet sul turismo in Toscana nel 2022 certifica la ripresa definitiva dopo i due anni segnati dal Covid. Con la crescita in particolare del turismo internazionale le performance migliori ci sono nella Valdichiana aretino e nel Valdarno. In ripresa per la città di Arezzo il lavoro in ambito turistico nonostante le presenze registrate nel 2022 non siano ancora tornate al livello del 2019.

Le dinamiche dei flussi turistici nei primi tre mesi facevano segnare la ripresa delle presenze, sebbene a ritmi inferiori.

Gli incrementi percentuali dei prezzi, a doppia cifra, sono evidenti anche nel confronto con la stessa stagione del 2019, prima della pandemia, oltre che con i valori di dodici mesi fa.

In un hotel a 3 stelle la spesa media a livello nazionale nel periodo 1° giugno-31 agosto di quest’anno è di 122 euro (+19,6% sullo stesso trimestre del 2019), che salgono a 174 euro in un 4 stelle (+11,5%) e a 431 euro in un 5 stelle (+18,4%).

A dare una spinta alle tariffe alberghiere che nell’Aretino tocca il +21,7% il rincaro delle materie prime, certo, ma anche un tasso di riempimento delle stanze superiore al passato. Salgono di conseguenza anche i ricavi per camera che secondo un’altra società specializzata, Str, viaggia, a livello nazionale, attorno al +50% sul 2019.