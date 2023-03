Camera di Commercio: le grandi manovre Meno posti nel consiglio, solo imprenditori

Una riunione tra associazioni di categoria per l’avvio di una nuova modalità partecipativa e unitaria per il percorso di rinnovo della Camera di Commercio di Arezzo e di Siena. Si è svolta nella sede di Confindustria con l’obiettivo di arrivare "alla condivisione di linee guida comuni in viosta del prossimo rinnovo degli organi camerali". Il consiglio camerale passerà, in base alle indicazioni, da 33 a 25 membri con tre posti assegnati di diritto alle organizzazioni sindacali, ai rappresentanti dei consumatori e a quelli degli ordini professionali. "Una riduzione che impone uno sforzo di sintesi maggiore, non consentirà la piena rappresentanza di tutte le associazioni di entrambi i territori".

"Durante l’incontro - spiegano le associazioni - è emerso un generale apprezzamento per la modalità partecipativa ed unitaria e sono stati condivisi alcuni aspetti procedurali".

"Il tavolo ha auspicato - concludono - un rafforzamento della rappresentanza associativa alla governance dell’ente camerale". Gli imprenditori dovrebbero dunque fare la parte del leone nel futuro assetto.

Il confronto proseguirà nei prossimi giorni, con la costituzione di un gruppo di lavoro formato da un rappresentante per ogni associazione: e da qui emergerà un progetto per futuri assetti il più condivisi possibile".

Attualmente i ruoli di punta (la presidenza e le due vicepresidenze) sono appannaggio di Cna, Confindustria e Confcommercio e al momento non emergono ipotesi di novità negli assetti. Altra cosa è la scelta del presidente, anche se intorno alla governance di Massimo Guasconi (nella foto) c’è l’apprezzamento generale che potrebbe portare ad una conferma. Ma la partita si giocherà solo in autunno.