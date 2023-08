Cambio al vertice Fiamme Gialle Arezzo: Lovito saluta, Mazzei arriva

Passaggio di testimone al vertice della Guardia di Finanza, il colonnello Lovito saluta Arezzo e lascia le consegne a Mazzei. Nella Caserma "Guido del Buono", sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, alla presenza del Comandante Regionale Giuseppe Magliocco, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale, appunto tra il Colonnello Adriano Lovito e il Colonnello Walter Mazzei. Schierata una rappresentanza di militari dei Reparti della provincia, e delle Associazioni Nazionali Finanzieri d’Italia di Arezzo e Valdarno Superiore. Lovito, dopo 4 anni di servizio al vertice delle Fiamme Gialle aretine, assumerà un importante incarico nei Reparti Speciali del Corpo a Roma. Nel corso della cerimonia, ha ringraziato i collaboratori per l’impegno e la professionalità dimostrata, augurando buon lavoro al Colonnello Mazzei, cui lo lega l’amicizia dai tempi dell’Accademia. Mazzei, nel suo discorso di insediamento, ha rivolto un saluto al Generale di Divisione Magliocco, esprimendo soddisfazione per il prestigioso incarico. 51 anni, sposato con due figli, viene da Imperia dove ha ricoperto l’incarico di Comandante Provinciale.

Nella sua carriera, ha svolto incarichi di Comando territoriale, a Pisa e Cagliari, ha maturato esperienze in Sicilia, come comandante del "Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata" a Palermo e in Toscana, dirigendo i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Livorno e Lucca. Ha prestato servizio allo Stato Maggiore del II Reparto "Coordinamento Informativo e Relazioni Internazionali", è laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienze della Sicurezza Economica.