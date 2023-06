Cambiano le date del Carnevale

Il Carnevale di Bibbiena ha cambiato le sue date: l’evento non si terrà più il primo fine settimana di agosto, ma sarà anticipato al 22 e 23 luglio. La manifestazione si svolgerà in piazza Tarlati e al corteggio prenderanno parte anche gruppi provenienti da altri comuni della provincia. Alla tradizionale sfida del Carraccio tra fondaccini e piazzolini si alterneranno spettacoli e corografie. "Il banchetto alla corte del Tarlati" sarà spostato nel chiostro di San Lorenzo. Il menù, dai sapori medievali ma con buongusto moderno, è stato appositamente modificato per celebrare la nuova location. Per ricreare l’atmosfera del 1337, quando la potente famiglia dei Tarlati era signora di Bibbiena, i commensali mangeranno in stoviglie e brocche di ceramica. Elena Gentile sarà la bella Bartolomea.