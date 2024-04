Cambia la circolazione in via Romana. Baldaccio, restringimenti alle rotatorie

Mentre proseguono i lavori alla doppia canna del Baldaccio che comporteranno domani e martedì il restringimento della carreggiata all’altezza delle rotatorie di via Baldaccio e viale dei Carabinieri, si apre una settimana di nuovi cantieri in città. Domani prenderanno il via i lavori per la realizzazione del secondo lotto del progetto per l’adeguamento del sistema fognario della zona di via Romana che comporteranno cambi alla circolazione. Il progetto, cofinanziato da Comune e Nuove Acque, ha la finalità di potenziare il sistema di drenaggio a servizio dell’area compresa tra via Romana, il Fosso Sellina, la linea ferroviaria Firenze-Roma e Viale F.lli Rosselli. Nel secondo lotto dell’adeguamento del sistema fognario verrà realizzato un nuovo scolmatore di piena per un importo totale dei lavori pari a 1.307.190 euro. Per limitare l’impatto del cantiere sulla viabilità e sulle attività quotidiane, Nuove Acque ha suddiviso l’intero progetto in diverse fasi da svolgersi in sequenza, per un tempo totale stimato di circa 10 mesi. L’intervento, risponde alla necessità di prevenire o limitare allagamenti e ristagni nella zona. Dalle 8,30 di domani fino al 31 agosto scatta 24 ore su 24 la chiusura al traffico in direzione centro del tratto di via Romana fra la rotatoria che incrocia viale Dante e la strada di accesso al centro di aggregazione sociale San Marco La Sella.

In uscita da quest’ultima è consentita solo la svolta a sinistra. La percorrenza verso il centro è garantita rientrando in via Romana da via Chiarini, via Manzoni e via Mogadiscio. I veicoli in uscita dalla città possono evitare il cantiere seguendo il percorso viale Don Minzoni, viale Dante, via Manzoni, via Chiarini.

A.B.