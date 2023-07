Camaldoli, la visita del presidente della Repubblica: “Qui le basi della Costituzione”

15:13

Le parole di Mattarella

“A settantacinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica è compito prezioso tornare sulle riflessioni che hanno contribuito alla sua formazione e alle figure che hanno avuto ruolo propulsivo in quei frangenti – dice il presidente della Repubblica – Ecco allora che il testo 'Per la comunità cristiana. Principi dell'ordinamento socialè, dispiega tutta la sua forza, sia come tappa di maturazione di quello che sarà un impegno per la nuova Italia da parte del movimento cattolico, sia come ispirazione per il patto costituzionale che, di lì a poco, vedrà impegnati nella redazione le migliori energie del Paese”