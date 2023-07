Camaldoli e Vasari sul set Luca Verdone firma il film "Ma Arezzo non mi aiutò"

di Lucia Bigozzi

"Di Camaldoli conservo un gran desiderio di tornare, è un luogo magico". Luca Verdone, regista eclettico - dal ciak sul set alla direzione di opere liriche - nella foresta del monastero crocevia di politica e spiritualità, ha girato buona parte del film su Giorgio Vasari ripercorrendone la vicenda artistica e umana. Nei giorni di Camaldoli rievoca quel lavoro, gli incontri, le tracce e i legami aretini che il tempo non cancella, semmai rinsalda. Con un gancio in più: il film "Le memorie di Giorgio Vasari" e il regista Verdone saranno i protagonisti di una delle serate del Castiglioni Film Festival al via la prossima settimana.

Luca Verdone perché un film su Giorgio Vasari?

"È un omaggio a un grande artista che merita di più. Vasari è considerato uno scrittore e storico dell’arte. In realtà è stato un grandissimo architetto e pittore, ha lasciato opere straordinarie, penso agli Uffizi. Il film è un omaggio al genio di Vasari e alla cultura del territorio di cui è figlio".

Cosa la intrigava di più: l’artista o il protogiornalista delle Memorie?

"Sono uno storico dell’arte, mi sono laureato nel 1978 con il professor Cesare Brandi e ho studiato a fondo l’arte toscana, in particolare fiorentina e senese. Quando mi sono occupato di Vasari, ho deciso di dare una interpretazione molto rigorosa e aderente al personaggio, in linea con la sua storia".

Come è arrivato a Camaldoli?

"Ci sono arrivato sulle tracce di Vasari. Il pittore aretino, nella sua gioventù era fuggito da Firenze dopo l’assassinio di Alessandro de Medici, il suo protettore, e si era rifugiato a Camaldoli dove era stato incaricato dai monaci di eseguire opere per il monastero. Vasari ha realizzato una bellissima Deposizione per la chiesa e tavole di santi tra i quali San Romualdo, una splendida Natività. A Camaldoli ha lasciato gran parte della sua produzione pittorica, la migliore. Ho ambientato nel monastero quasi tutto il film, uscito nelle sale nel 2018 e oggi diffuso sulle principali piattaforme".

È vero che aveva cercato una location anche ad Arezzo ma senza fortuna?

"Sì, l’allora amministrazione comunale non mi aiutò a valorizzare il grande concittadino. L’unica cosa che concessero, fu l’autorizzazione a girare le scene del film a Casa Vasari, un museo straordinario da visitare".

Che legame ha con Arezzo?

"È una città che conosco molto bene: ho amici cari. Anche se io sono senese, come mio padre".

E il Palio?

"È una delle mie passioni. Sono della contrada della Selva e Tittìa è un mio grande amico".

Suo fratello Carlo Verdone ha visto il film su Vasari?

"Sì e gli è piaciuto molto. Carlo è un mio estimatore anche se questo lavoro non rientra nel suo genere di film".

Conosceva già il Castiglioni Film Festival e il format calibrato sull’incontro diretto tra artista e pubblico?

"L’ho scoperto quest’anno, me ne hanno parlato i miei amici aretini".

Cosa racconterà ai cinefili del festival castiglionese?

"Racconterò di un’area geografica della Toscana ricca di fermenti artistici e di storia che deve essere conservata e tramandata. La grandezza della Toscana sta nel non aver cancellato le origini. Dirò che bisogna recuperare l’umanesimo, la cultura umanistica che non va dispersa".