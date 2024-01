Calzature e pelletteria cercano manodopera

Sarà ancora Giordano Frangipani alla guida dell’Associazione calzature e pelletteria di Confartigianato Imprese Arezzo. Alla presidenza di Confartigianato "tessile abbigliamento sarti e stilisti" Massimo Tarducci. "Il nostro tessuto economico è stato da sempre animato da piccole imprese artigiane che grazie alle loro competenze hanno negli anni attratto le principali griffe mondiali, alla ricerca di manodopera specializzata e competenze imprenditoriali in grado di rispondere ai più elevati standard di qualità", sottolinea Frangipani. Un sistema virtuoso che però in questo momento sta vivendo un preoccupante passaggio di flessione. "Negli ultimi mesi gli ordinativi da parte dei principali brand sono al palo e molte imprese stanno ricorrendo alla cassa integrazione per far fronte alla crisi - spiega Frangipani - Si tratta di un momento davvero delicato del quale non riusciamo bene a capire le motivazione, ma che sta facendo scattare un campanello di allarme che non possiamo sottovalutare". In un momento di forte incertezza, gli imprenditori non possono non manifestare altre preoccupazioni significative. La prima è sicuramente la mancanza di manodopera specializzata. Secondo le imprese del settore, il distretto dovrebbe poter contare su misure che sostengano una formazione mirata per accompagnare i processi di cambiamento in atto, attraverso la creazione di percorsi scolastici e post-scolastici presso gli istituti tecnici esistenti.